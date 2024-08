A Oktoberfest é o festival de cerveja mais famoso do mundo, celebrado em diversos países. Originado no início do século XIX, em Munique, Alemanha, o evento destaca-se por sua homenagem à cerveja, comida e tradições bávaras, inicialmente criado para comemorar um casamento real.

A celebração se tornou um evento anual e atrai turistas para a cidade alemã até hoje, que permanece sendo o centro das festividades da Oktoberfest. No entanto, o festival se popularizou e há várias edições ao redor do mundo.

Com tamanha popularidade, há alguns eventos da Oktoberfest que se destacam. Confira, a seguir, as cinco principais celebrações da Oktoberfest no planeta, segundo o Travel Managers.

1 - Munique, Alemanha

Conhecido localmente como “The Wiesn”, o evento dura dezesseis dias e geralmente acontece de meados de setembro até o início de outubro. Acontece em Theresienweise (Prado de Teresa), um vasto campo aberto que se transforma com as cervejarias e parques de diversões. Adoradores da bebida de todo o mundo comparecem ao local para consumir mais de sete milhões de litros de cervejas alemãs, de lagers leves e cervejas de trigo.

O festival ainda é oferece uma verdadeira imersão na culinária bávara, como bratwurst, pretzels e pratos de batata substanciosos.

2 - Blumenau, Brasil

Visitar Blumenau, no Brasil, é como presenciar um espaço da Alemanha. Localizada no estado de Santa Catarina, a cidade tem raízes alemãs evidentes e também celebra a Oktoberfest, sendo a segunda maior festa desse tipo no mundo.

A Blumenau Oktoberfest é uma combinação de cerveja, música e comida alemãs misturadas a um toque brasileiro. Durante o festival ocorrem desfiles coloridos com música e dança tradicionais da Baviera.

3 - Oktoberfest Zinzinnati, Ohio, Estados Unidos

A Oktoberfest Zinzinnati surgiu através dos imigrantes alemães. Hoje, o evento cervejeiro da cidade é o maior dos Estados Unidos, com cervejarias e uma grande variedade de comida de rua com influência alemã, incluindo bolinhos de batata e pratos de purê de batata.

Além disso, junto com uma vasta variedade de cervejas artesanais clássicas alemãs, há bebidas americanas disponíveis para experimentar.

4 - Marco Polo German Bierfest, Hong Kong

O Marco Polo German Bierfest é a maior celebração das tradições cervejeiras alemãs na Ásia. A festa é uma homenagem a autêntica Oktoberfest de Munique. O evento traz uma variedade de cervejas alemãs e comidas alemãs saudáveis. O festival também tem apresentações ao vivo de música folclórica tradicional da Baviera, competições de bebidas e jogos tradicionais.

5 - Kitchener-Waterloo Oktoberfest, Ontário, Canadá

No Canadá, a cidade de Kitchener-Waterloo, em Ontário, é palco da maior festa da cerveja. A Oktoberfest canadense traz uma variedade diversificada de cervejas artesanais e comidas alemãs de dar água na boca, bem como desfiles, eventos culturais envolventes e apresentações com música e dança.