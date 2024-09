Onde comer as melhores massas frescas autorais em São Paulo

Você é fã de massas? São Paulo abriga restaurantes de diferentes tipos que oferecem a típica culinária italiana, e criações autorais de massa estão se tornando destaque entre os consumidores. Esses pratos proporcionam experimentar toques autênticos e criativos, indo além de versões clássicas.

A matéria de Cintia Oliveira apresenta restaurantes onde os chefs oferecem, no cardápio ou em um menu-degutação, massas frescas autorais. Caso você esteja buscando essa experiência, aposte nesses lugares:

Picchi

Localizado nos Jardins e sob o comando do chef Pier Paolo Picchi, este estabelecimento oferece alta gastronomia italiana, com destaque para o menu-degustação tutto pasta, elaborado somente com diferentes tipos de massas autorais.

Entre as opções do cardápio, você pode escolher o tortelli de bacalhau com molho e o espaguete ao vôngole, pancetta e ouriço. Para o chef, o segredo de uma massa autoral é utilizar matéria-prima de qualidade.

Na foto: agnolotti de coelho.

Onde: Rua Oscar Freire, 533, Jardins.

Evvai

No menu-degustação deste restaurante, o raviolo de galinha d’angola com cogumelos e tucupi é o destaque quando o assunto é massa autoral. Embora esse seja o menu atual, nos outros anos, o chef chef Luiz Filipe Souza também apostou em criar uma massa para incluir entre as etapas.

Onde: Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros.

Modern Mamma Osteria

A lasanheta, uma fatia de lasanha com recheio de vitela, e a spirale, uma massa inteiriça recheada de cordeiro, são dois pratos de sucesso de massa autoral. Os chefs Salvatore Loi e Paulo Barros, que comandam esse lugar, acreditam que as novidades atraem o público.

Na foto: Quadrucci (massa recheada com brasato de fraldinha, creme de grana padano e trufas).

Onde: Rua Oscar Freire, 497, Jardins (uma das unidades).

