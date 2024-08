Certos pratos ganharam espaço em todo mundo e em diferentes versões. Muitas vezes, essas versões se tornam tão diferentes das originais que chegam a ser incomuns no país de origem. Desta vez, separamos uma lista sobre o que não pedir nos restaurantes da Itália.

Se você é um viajante e estiver planejando ir até o país visitar os restaurantes italianos além dos pontos turísticos, pegue um caderno e uma caneta para anotar tudo. As informações são do portal Daily Mail.

Pedir salada como ‘’entrada’'

Pedir uma salada para ‘’abrir o paladar’' pode ser comum no Brasil, e ela é levada até mesmo como um aperitivo. No entanto, na Itália, essa opção nem está presente nos cardápios, porque a salada é o acompanhamento do prato principal. E somente isso.

Comer espaguete com colher

PUBLICIDADE

Os diferentes tipos de macarrão dominam a maioria dos restaurantes na Itália, e até o talher tem importância. Por exemplo, o espaguete não deve ser consumido com uma colher.

Pedir cappuccino após o almoço ou durante à tarde

Alguns amantes de café geralmente tomam cappuccino a qualquer hora. Porém, os italianos irão estranhar o seu pedido de café se ele ocorrer após o almoço ou durante à tarde, porque no país é comum beber cappuccino apenas pela manhã.

Pedir espaguete à bolonhesa

PUBLICIDADE

Ainda falando sobre o espaguete, ‘’gafe’' mesmo seria pedir um espaguete à bolonhesa em um restaurante italiano. Não existe essa combinação na Itália, pois eles mesclam o molho à bolonhesa com outros tipos de macarrão, como o ravioli.

Os melhores restaurantes italianos de São Paulo

Ao ler o que não pedir nos restaurantes da Itália, talvez você tenha ficado com vontade de comer uma boa comida italiana. O Paladar foi atrás de especialistas que atuam na capital paulista (SP) para descobrir os melhores restaurantes italianos da cidade. Leia o conteúdo completo aqui.