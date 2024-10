Onde comer uma deliciosa parrilla portenha em São Paulo? Descubra novo lugar

Quando pensamos na parrilla perfeita, especialistas sugerem que o segredo está na escolha das carnes e nas brasas. Normalmente, as brasas precisam estar bem vermelhas, para que se mantenham acesas e não soltem muita fuligem, evitando amargar a carne e cozinhá-la por igual.

Agora, quando o assunto são os acompanhamentos do prato, arroz com feijão ficam de fora. A parrilla combina com saladas, batata frita, batata doce assada, salada de batata e queijo provolone empanado.

E, para fechar com chave de ouro, os melhores molhos e temperos que não podem faltar são: chimichurri, mas também pode-se usar a chamada “salsa criolla”, uma espécie de vinagrete. Quanto ao tempero, um parrillero “raiz” usaria apenas sal, pimenta-do-reino e nada mais.

Onde comer uma deliciosa parrilla portenha em São Paulo?

A casa de carnes do Grupo Ráscals, comandada pela chef Daniela França, abriu uma nova unidade Shopping Eldorado. Logo na vitrine, estarão expostos os variados cortes servidos na casa. No cardápio principal, vale prestar atenção à Seleção do açougueiro e aos cortes ultramarmorizados de Wagyu puro, como o denver steak; o ancho (o começo do contrafilé); e o chorizo. Saiba mais neste link.

Parrilla em casa

Agora se você faz parte do grupo que gosta de fazer um churrasco em casa, separamos três dicas para você fazer uma parrila deliciosa. Cada receita, é uma alternativa que vai conquistar seus familiares e amigos. Dentre elas, separamos: Entraña com aspargos enrolados em presunto cru, Bife ancho com batata doce com requeijão cremoso e Choripán.

Entraña com aspargos enrolados em presunto cru

Nesta receita, o diafragma do boi (ou fraldinha fina), a entranã é uma carne macia e suculenta que fica pronta rapidinho. Confira o modo de preparo neste link.

Bife ancho com batata doce com requeijão cremoso

Nesta outra receita, apresenta um corte muito tradicional dos restaurantes parrilleros, o bife ancho é delicioso e vai muito bem com a batata doce assada do chef. Nesta receita, você aprende a fazer a delícia na frigideira, de maneira fácil e rápida. Saiba mais aqui.

Choripán

Por fim, nessa última receita e talvez a mais clássica, você vai fazer um sanduíche típico do Uruguai e da Argentina, o choripán leva linguiça, chimichurri, pão e nada mais. Crocante e delicioso, é um lanche prático e simples de fazer em casa. Confira o modo de preparo disponível neste link.