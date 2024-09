A Agenda Paladar desta semana traz os novos sabores sertanejos do chef Alex Atala, um jantar especial com quatro chefs argentinos que servirão muita parrilla, um evento diferente no Mercado de Pinheiros com pratos assinados pelo chef Rodrigo Oliveira, uma feira de rua em pleno Hotel Emiliano e um jantar com chef convidada no Shuk. Confira os detalhes abaixo.

Novo menu-degustação celebra os 25 anos do D.O.M., de Alex Atala

TQ SÃO PAULO 28.08.2024 PALADAR Novo menu do restaurante DOM. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Criado para celebrar os 25 anos da casa, o novo menu-degustação do D.O.M. de Alex Atala já está disponível e busca exaltar os sabores e ingredientes do sertão e seus biomas. O cardápio especial vem em doze passos e começa com uma bala de cajuína com um toque de cachaça, seguida por quatro petiscos: batata doce com queijo coalho; peixe com fubá; carne de fumeiro com mandioca; e frango com farofa.

Depois, tem uma crepioca de ora-pro-nóbis em forma de capelete, recheada com abóbora assada e carne seca desfiada, arroz com ovo e beiju com feijão andu e mocotó. De pratos principais, tem o peixe cozido na folha de bananeira com farinha de mandioca e tapioca, a codorna confitada servida com pirão e ora-pro-nobis refogada no azeite de dendê e leite de coco. Por fim, a “couve, toicinho e cabrito”.

Para a sobremesa, um doce de feijão de corda com sorbet de melão, um bacuri com doce de coco verde e mel de abelhas nativas e o charmoso pudim de tapioca com cajá. A experiência termina com a conta de R$ 760 (ou R$ 1.300 com harmonização) e o trio de bolinhos nordestinos: bolo de rolo, Souza Leão e bolo de noiva.

Onde

Rua Barão de Capanema, 549

@d.o.m.restaurante

Emiliano Market Day: uma ‘feira de rua’ gratuita

Camarão do Hotel Emiliano Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A 12ª edição do Emiliano Market Day acontecerá no dia 8 de setembro das 11h às 17h. Inspirado por feiras de rua, o evento, que acontece dentro do hotel, é uma boa oportunidade para comprar alimentos diversos, como queijos artesanais, chocolates da Luisa Abram e até o bacon do Jais Hand Made, vencedor do último Paladar Testou. A cozinha do Emiliano servirá carne braseada, fregola italiana com camarão, um Mezze com homus, guacamole, salsa de cogumelos e pães. Além disso, você pode petiscar de palito de polvilho e comer uma cocada cremosa ou uma panelinha de brigadeiro no evento.

Os preços desses pratos partem de R$ 20 e chegam a R$ 58.

Onde

Hotel Emiliano - Rua Oscar Freire, 379

@emilianomarketday

Parrilla com menu exclusivo de quatro chefs argentinos

Chefs argentinos fazem jantar especial com muita parrilla Foto: Rincon Escondido/Divulgação

No dia 10 de setembro, os chefs argentinos Chico Mancuso, do Rincon Escondido, Alejandro Roth, do Parrillita, Santi Roig, do Grindhouse Braserito e Ricardo Michel, da Roticeria Argentina, vão servir um menu de parrilla em seis passos das 19h às 22h.

De entrada, serão duas opções: um montadito de morcilla com cebola crispy e um sanduíche de paleta de cordeiro. Depois, um matambre caseiro enrolado, niguiri de Denver com molleja, sorrentinos (espécie de ravioli argentino) de ricotta, parmesão, limão siciliano e hortelã ao molho funghi patagônico. Para finalizar, o sorvete de chocotorta. O menu completo sai a R$ 399.

Onde

Parrillita: Av. Lins de Vasconcelos, 988, Cambuci

@parrillitabr

Noite no Mercado de Pinheiros terá menu com pratos de Rodrigo Oliveira

Dadinhos de tapioca do Mocotó, restaurante de Rodrigo Oliveira Foto: Mocotó/Divulgação

A noite do dia 10 de setembro também contará com um evento diferente no Mercado Municipal de Pinheiros. O complexo gastronômico que, normalmente, fica aberto só até as 17 horas, manterá portas abertas durante o jantar. O cardápio especial (R$ 310 ou R$ 500 na opção harmonizada) montado por nomes como Rodrigo Oliveira, Mari Adania e Fábio Sinbo, contará com dadinho de tapioca e você poderá escolher entre duas entradas: rosbife com pera asiática e molho oriental à base de shoyu, alho e óleo de gergelim ou uma massa recheada com pato e finalizada no próprio caldo.

Para o prato principal, um badejo com purê de abóbora e molho roti ou o baião-de-dois cremoso com carne de sol e porco caipira do Mocotó. De sobremesa, uma ganache de yuzu, mousse de capim-santo, uvas verdes, chocolate branco e sorbet de limão-siciliano.

Onde

R. Pedro Cristi, 89

Reservas: telefone (11) 99338-3434 ou no Instagram @mercadodepinheiros

Shuk Falafel & Kebabs convida a síria Salsabil Matouk para o segundo Jantar com Imigrantes

Jantar especial do Shuk Foto: Shuk/Divulgação

A segunda edição do Jantar com Imigrantes acontecerá no dia 12 de setembro. A série de jantares do Shuk Falafel & Kebabs conta com um cardápio especial feito por chefs e cozinheiros do Oriente Médio. A convidada da vez é a síria Salsabil Matouk, que chegou ao Brasil em 2015 como refugiada.

Das 19h às 23h de quinta-feira, no Shuk do Baixo Pinheiros você poderá pedir um menu fechado individual ou à la carte, com opções vegetarianas e com carne. No caso do menu completo com carne (R$ 109, por pessoa), a entrada será o charutinho na folha de uva com o Mussackan de queijo (R$ 28, à la carte), seguido pelo fatteh de berinjela com carne bovina, castanhas, romã e pão sírio frito, e a couve flor empanada com especiarias e tahine (vendidos juntos, a R$ 69, à la carte).

Já o cardápio vegetariano (R$ 99 por pessoa) contará com o kibe frito de espinafre e nozes e o mussackan de queijo. Como prato principal (R$ 59, à la carte), o fatteh de homus, berinjela, grão de bico, castanhas, romã e pão sírio frito, junto do falafel da casa. Em ambos os menus, a sobremesa será o ataif de queijo e pistache (R$ 28, à la carte).

As reservas podem ser feitas para o primeiro horário através do e-mail oi@shuk.com.br. Para os demais horários, os clientes serão atendidos por ordem de chegada.

Onde

R. Ferreira de Araújo, 385 - Pinheiros

@shuk.sp