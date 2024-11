Onde comprar nozes, castanhas e avelãs para as receitas de fim de ano

As nozes, castanhas e avelãs são estrelas nas festas de fim de ano e ajudam a trazer mais sabor às receitas preparadas com tanto amor e dedicação. Além de trazerem texturas e beleza para os pratos, elas ainda oferecem diversos benefícios para a saúde, como vitamina E, vitamina C e gorduras boas para o organismo.

Com as festanças chegando, a chef Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, compartilhou algumas dicas de onde encontrar esses produtos em sua melhor forma. Para saber tudo sobre esses produtos e como utilizá-los, leia a matéria de Luigi Di Fiore.

Melhores locais para comprar nozes, castanhas e avelãs

A chef indica principalmente os empórios e armazéns de grãos e produtos naturais para adquirir os ingredientes. Segundo ela, por também serem importadoras, essas lojas costumam ter preços menores que os mercados. A qualidade das nozes e castanhas também tende a ser maior nessas lojas.

Você ainda tem melhores possibilidades de encontrar o que está procurando, já que grande demanda faz com que tenha uma maior renovação desse tipo de ingrediente nos empórios.

Também é possível encontrar nozes, castanhas e avelãs na “Zona Cerealista”, em São Paulo. O lugar é um eixo de lojas que vendem esses e outros produtos a granel.

Como utilizar os produtos na cozinha?

As castanhas e nozes são utilizadas em diferentes receitas, podendo inclusive ser substitutas umas das outras em alguns preparos. Apesar dos sabores e texturas distintos, é possível variar nos preparos de fim de ano.

“Podemos aproveitar a versatilidade das castanhas e nozes nas receitas: você pode, por exemplo, substituir as nozes de uma torta por castanha-do-brasil ou até mesmo nozes pecãs”, explicou a chef.

Essa flexibilidade só não se aplica à castanha de caju, que apresenta teor de gordura e texturas que não são recomendadas para fazer esse tipo de substituição, de acordo com a especialista.

Receitas com nozes, castanhas e avelãs

Torta de nozes

Além de linda, esta sobremesa do chef Carlos Siffert é deliciosa. Ela faz parte das sobremesas clássicas de Natal e é perfeita para quem gosta de uma ceia mais tradicional. Veja a receita completa.

Biscoito de castanha-do-pará com chocolate

Castanha com chocolate é uma ótima combinação para um doce, especialmente para biscoitos de Natal. O formato de árvore traz o tom festivo para a receita. Veja a receita completa.

Crocante de avelã com peras

Uma opção de sobremesa diferente do tradicional, essa receita simples mistura texturas e temperaturas, criando um doce saboroso e delicado, perfeito para as festas de fim de ano. Veja a receita completa.