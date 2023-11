Além de trazer muitos sabores, texturas e beleza para as receitas de fim de ano, as nozes, castanhas e avelãs também oferecem diversos benefícios para a saúde. Vitamina E, vitamina C e gorduras boas para o corpo e ação antioxidante são apenas algumas das características saudáveis desses produtos.

A chef Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, compartilhou algumas dicas para você aproveitar da melhor maneira as nozes, castanhas e avelãs nessa época de fim de ano. Confira abaixo os conselhos da chef, que vão desde a compra até a hora de utilizar nos seus pratos favoritos e, claro, receitas.

Onde comprar nozes, castanhas e avelãs?

A Zona Cerealista oferece opções variadas e a granel desses produtos. Foto: TABA BENEDICTO

Para a chef, vale a pena optar pelos empórios e armazéns de grãos e produtos naturais ao invés de procurar esses produtos nas grandes redes de supermercado. “Por também serem importadoras, essas lojas costumam ter preços menores que os mercados”, explica a chef.

PUBLICIDADE

A qualidade das nozes e castanhas também tende a ser maior nessas lojas. Para Helô Bacellar, a grande demanda e renovação desse tipo de ingrediente nos empórios garante uma maior possibilidade de encontrar produtos mais frescos na hora da compra.

Também é possível encontrar esses produtos na chamada “Zona Cerealista”, em São Paulo, que oferece um eixo de lojas que vendem esses e outros produtos a granel. Você pode conferir abaixo as dicas valiosas que separamos para uma visita à região.

Como escolher as oleaginosas?

Oleaginosa fonte de antioxidantes como o selênio. Também tem magnésio, que, em associação com o cálcio, ajuda a controlar a pressão. Também pode melhorar a resistência à insulina. São indicados ainda outros frutos secos, como pistache, amendoim, macadâmia, nozes e amêndoas. Foto: TADEU BRUNELLI/ESTADÃO

PUBLICIDADE

Para a chef, você deve ter em mente que pode ser um pouco difícil aferir visualmente se um produto desse tipo está fresco. Portanto, vale pedir para experimentar uma, para ver como estão as texturas e sabores.

“Outra vantagem de comprar nesses empórios é que você tem maior possibilidade de conseguir experimentar os produtos e comprovar se estão frescos”, conta a chef.

Confira abaixo algumas dicas que Heloísa Bacellar separou para você escolher esses produtos com qualidade:

Procure por oleaginosas que estejam crocantes e que apresentem um sabor fresco ;

e que apresentem um ; Evite nozes, castanhas e avelãs murchas e de sabor oleoso acentuado (tais fatores indicam que são mais velhas);

e de (tais fatores indicam que são mais velhas); É possível optar por castanhas e nozes já quebradas - se a receita não pedir as inteiras e você não for as utilizar para enfeitar pratos. As oleaginosas vendidas quebradas apresentam qualidade similar e preço consideravelmente menor .

- se a receita não pedir as inteiras e você não for as utilizar para enfeitar pratos. As oleaginosas vendidas quebradas apresentam e . Compre o suficiente para utilizar nas receitas e montagens de mesa, ao invés de comprar uma grande quantidade de uma vez (assim você terá nozes sempre fresquinhas à sua disposição).

E na hora de guardar?

PUBLICIDADE

A chef recomenda que você guarde as suas oleaginosas em ambientes frescos, secos e fechados, para que o sabor e as propriedades físicas se mantenham por mais tempo.

Para Helô Bacellar, as nozes e demais oleaginosas não precisam ser armazenadas na geladeira, a não ser que você more em ambientes de calor extremo e precise preservar esses produtos por um período prolongado.

Fuja da monotonia

“Podemos aproveitar a versatilidade das castanhas e nozes nas receitas: você pode, por exemplo, substituir as nozes de uma torta por castanha-do-brasil ou até mesmo nozes pecãs”, explica a chef.

Apesar dos sabores e texturas um pouco distintos, é possível brincar com esse tipo de troca nos preparos de fim de ano. Essa flexibilidade, para a chef, apenas não se aplica à castanha de caju, que apresenta teor de gordura e texturas que não são recomendadas para fazer esse tipo de substituição.

PUBLICIDADE

Evite a monotonia na hora de usar esses produtos no fim de ano. “Se você servir nozes pecãs com damasco como petisco, utilize outro tipo de oleaginosa na salada, no arroz, na farofa ou na sobremesa”, recomenda.

Estrelas do fim de ano

Robalo ao molho de laranja e castanha de caju da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

As castanhas, nozes e avelãs são figurinhas garantidas nas receitas nas festividades de fim de ano. As suas possibilidades se estendem desde as sobremesas até os pratos salgados. Para Helô Bacellar, a dica é inserir essas oleaginosas nas saladas, a fim de garantir sustância e sabor, sendo boas opções para adicionar sabor para quem não gosta de comer carne aproveitar um prato leve.

PUBLICIDADE

“As nozes e castanhas são a cara do final de ano, e vão super bem com as frutas secas ou cristalizadas. Fazer um bolo de nozes, por exemplo, é super fácil e uma opção super legal e bonita para montar um presente de Natal”, comenta Helô.

Você pode conferir no link abaixo as dicas que separamos ao lado de especialistas para comprar e utilizar as frutas cristalizadas nesse período festivo.