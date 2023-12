Onde devo comprar castanhas, nozes ou avelã? Chef responde

Você sabia que misturar pratos que envolvem nozes, castanhas e avelãs podem trazer benefícios para a sua saúde? Estamos falando de uma alimentação mais equilibrada, com ajuda no controle de colesterol e até a redução de açúcar no corpo.

Para te incentivar, o Paladar separou um guia completo de como escolher e armazenar esses grãos, com as dicas da chef Heloísa Bacellar.

Para começar, vale a pena visitar Zona Cerealista, que contém uma gama de estabelecimentos com esses produtos. Caso não dê para ir até o local, o melhor é apostar nos comércios que oferecem os produtos naturais.

Com isso, você vai conseguir pagar valores mais em conta e, ainda, garantir produtos que vão apresentar uma qualidade bem superior, justamente porque são lojas específicas para esse tipo de exigência.