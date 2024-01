Onde encontrar comida argentina de qualidade na Vila Madalena?

A culinária argentina é conhecida mundialmente e faz sucesso no Brasil, especialmente em São Paulo, que conta com vários restaurantes que trazem pratos tradicionais da Argentina.

Um desses estabelecimentos é o Rincon Escondido, que mantém viva a cultura parrillera em solo brasileiro. Pertencente aos sócios Francisco Mancuso, argentino, e Alan Edelstein, filho de uruguaios, a ideia principal do restaurante é promover experiências gastronômicas com foco na parrilla.

A parrilla tem como principal característica as lenhas de árvores frutíferas e temperatura constante, fazendo com que as carnes cozinhem de maneira uniforme.

No Ricon Escondido praticamente tudo é feito na parrilla, desde os antepastos de vegetais, passando pelas entradas e os cortes nobres como bife de chorizo e ancho.

O restaurante fica localizado na R. Madalena, 69, Vila Madalena. (11) 98995-7975.

