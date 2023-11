Guia Michelin 2023 revela os restaurantes premiados da Argentina: conheça os destaques

Na última sexta-feira (24), o Guia Michelin anunciou os 71 restaurantes argentinos que integram sua seleção.

O Paulo Airaudo, com cinco estrelas (duas para o Amelia na Espanha, duas para o Da Terra na Inglaterra e uma para o La Bottega na Suíça) e Mauro Colagreco com quatro (três no Mirazur e uma no Ceto, ambos na França) permanecem como os argentinos mais estrelados do mundo, mas agora há vários outros para completar a lista.

Em Buenos Aires, o Aramburu foi o restaurante agraciado com duas estrelas. Já o Don Julio, um dos mais famosos do país, está entre as casas que receberam uma estrela Michelin.

Confira a seguir todos os restaurantes estrelados pelo Guia Michelin na Argentina:

2 estrelas Michelin

Aramburu (Buenos Aires)

1 estrela Michelin

Don Julio (Buenos Aires)

Trescha (Buenos Aires)

Azafrán (Mendoza)

Brindillas (Mendoza)

Casa Vigil (Mendoza)

Zonda Cocina de Paisaje (Mendoza)

Além dos sete estrelados, outros sete receberam estrelas verdes, assim como sete casas entraram para a lista Bib Gourmand, que reconhece estabelecimentos de excelente relação bom custo-benefício. Outros 57 restaurantes estão na lista de recomendados por conta da qualidade das refeições.

Para saber mais sobre os restaurantes argentinos premiados pelo Guia Michelin, leia a matéria completa.

