Onde encontrar gyozas de qualidade na Liberdade?

Chamados gyoza, os bolinhos recheados em uma massa fina são destaque na culinária oriental, que predomina em cada estabelecimento da Liberdade, localizada em São Paulo.

A matéria do Paladar, sobre dicas de lugares para visitar na região, reúne dois restaurantes que produzem gyozas com excelente qualidade: Izakaya Issa e Mugui. Para saber mais da gastronomia do bairro, leia a matéria completa.

Izakaya Issa

Uma das opções para experimentar no Izakaya Issa é a gyoza no vapor, diferente e saborosa. Além disso, você pode escolher no cardápio entradas ou pratos principais da culinária japonesa.

Mugui

No Mugui, as gyozas ganham destaque por causa da produção particular: feitas com uma receita tradicional familiar. Mas, caso queira complementar a refeição, dá para pedir lamen, tempurá, massas e outras opções.