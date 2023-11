5 indicações de delivery de sushi para pedir no conforto da sua casa

Um pedido em um aplicativo de entrega pode tomar um bom tempo caso você não tenha a indicação certa de um lugar e se depara com a infinidades de opções disponíveis.

Dessa vez, o Paladar aprovou 5 restaurantes de sushi de São Paulo que são ótimas sugestões para pedir naqueles dias mais ideiais para não sair, em que a única preocupação será escolher aquele combo que mais te agrada.

Com duas casas em São Paulo, o By Koji carrega uma mistura do mais tradicional da cozinha japonesa e uma pitada de contemporaneidade, com destaques para o Temakizushi Ikura, um cone com ovas de salmão, por R$ 73, e ao Yakimono Anchova no Shioyak, um grelhado de anchovas por R$ 63.

A partir da localização no Itaim Bibi, o Nagayama carrega principais itens como o carpaccio de polvo, ou o sushi de vieira, que ganham como protagonistas no Ifood. Para mais diversidade, incluindo bebidas, coquetéis e sobremesas, você pode apostar no delivery do Aizomê.

Confira todas as opções para se deliciar lendo a matéria completa escrita por Felipe de Paula, clicando aqui.

