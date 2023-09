Delivery: Conheça uma nova opção de comida japonesa em São Paulo

Nesta semana um novo restaurante de comida japonesa para delivery foi inaugurado para os residentes da cidade de São Paulo, chamado Sushimu, comandado por Jun Murakami. O estabelecimento está instalado na região dos Jardins, e, até o momento, atende a uma área de sete quilômetros.

Os pedidos que vêm em embalagens com a mensagem “Lucky fish is flying to you” (isto é, “Peixe da sorte está voando até você” em português) estão disponíveis pelo aplicativo do iFood, e fazem parte de um longo cardápio dividido em entradas quentes e frias, pokes, sushis, temakis, makimonos, sashimis, niguiris, entre outros, além das refeições principais.

Elencando os melhores pratos, a equipe do Paladar experimentou parte do menu em primeira mão e compartilhou alguns detalhes da composição e dos preços, sugerindo alguns destaques para os amantes da comida oriental que desejam experimentar a novidade. Essas e outras informações estão disponíveis na matéria ‘Conheça o novo Sushimu, delivery de comida japonesa de Jun Murakami’, por Danielle Nagase. Para consultá-la na íntegra, clique aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Aprenda a fazer comida japonesa em casa através de nossas receitas exclusivas. Aqui vão três sugestões: yakisoba sobá com frango, carne e legumes, yakizakana e hotto keki.