Lanche é uma das coisas que mais agrada o brasileiro segundo um levantamento realizado pelo iFood em 2023. E você sabe onde comer lanche no Jardim Paulista?

Se não, tudo bem, porque pedimos para especialistas no assunto te indicarem bons lugares para comer lanches deliciosos na região.

As primeiras indicações ficam no Jota Hamburgers. A hamburgueria, localizada na Rua Pamplona, foi muito elogiada pela sócia da Padaria Colibri, Letícia Gouveia, que indica o Chicken Deluxe (R$ 22,90) e pelo Tito Paolone, que é empresário no Mila, e disse ser apaixonado pelo Duplo Cheeseburger (R$ 26,90).

“Um frango empanado bem crocante com queijo, salada, maionese e picles. Um sanduíche muito bom e sem frescura”, disse Letícia. “Pode não ser tão conhecido ainda, mas oferece sabores incríveis”, acrescentou o especialista.

Os beirutes do Frevo também são excelentes opções segundo os especialistas em gastronomia. Ina de Abreu, chef do Mestiço; Diego Porto, chef do Beefbar e Paolone adoram.

“Eu simplesmente amo, peço sempre que posso”, confessou Ina. “Não há nada que me remete mais à minha infância! Com muito molho inglês, o beirute clássico, é uma delícia”, indicou Diego. “Sem dúvidas o melhor beirute paulistano. Clássico dos clássicos”, enfatizou Tito.

Para conferir os horários de funcionamento e endereços dos estabelecimentos, além de outras indicações dos melhores lanches de São Paulo, clique aqui.