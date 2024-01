Onde encontrar as melhores feijoadas do Jardim Paulista?

A feijoada é um dos pratos típicos mais famosos do Brasil e não é à toa, visto que o feijão preto recheado com carnes variadas do porco é capaz de conquistar a maioria dos paladares.

E se você está procurando por lugares que servem ótimas porções da iguaria, o Paladar apresenta uma pequena parte de um roteiro gastronômico em São Paulo, dando destaque para dois restaurantes localizados no Jardim Paulista, bairro que pertence à Zona Oeste da cidade; confira:

Nonno Ruggero

O Nonno Ruggero fica no primeiro andar do Hotel Fasano e aos sábados serve um buffet com a feijoada tradicional, cujos ingredientes são servidos separadamente para que o cliente possa ter ao prato os itens de sua preferência. Entre as opções estão carne-seca, lombo, diferentes tipos de linguiça, acompanhamentos como arroz e couve, além de saladas frescas.

O restaurante fica na rua Vittorio Fasano, 88, no Jardim Paulista, e funciona das 12h às 16h e das 19h às 23h.

Dalmo Bárbaro

O Dalmo Bárbaro apresenta uma proposta diferente, substituindo os derivados da carne suína por frutos do mar. A feijoada da casa é feita com feijão branco cozido com cebola, tomate fresco, leite de coco, vinho branco e um toque de azeite de dendê, e inclui carnes como polvo, camarão, lula e peixes.

O estabelecimento fica na rua Gironda, 188, no Jardim Paulista, e funciona de terça a domingo das 12h às 17h.

Matheus Mans, na matéria ‘12 feijoadas imperdíveis para comer em São Paulo’, elabora um roteiro com outros dez restaurantes espalhados por São Paulo que se destacam ao oferecer boas opções de feijoada. Leia na íntegra aqui.