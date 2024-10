Onde provar mais de cem versões de Bloody Mary? Veja os destinos

A primeira versão do Bloody Mary, conhecido também como o coquetel da ressaca teve sua estreia em 1934, no recém-inagurado King Cole Bar, no The St. Regis New York, em Paris. Depois, em 1940, já de volta aos Estados Unidos, a mistura se tornou ainda mais popular.

Embora seja um drinque tradicionalmente feito com tomate maduro, suco de limão, molho inglês e de pimenta, pimenta-do-reino e caiena moída na hora, sal de aipo e vodca, o que não faltam são releituras desse clássico.

Atualmente, noventa anos depois, o St. Regis se tornou uma rede de luxo com 59 propriedades em cidades como Florença, Doha, Hong Kong, Istambul, Cairo, Osaka, Mumbai e Moscou, como a repórter do Paladar Fernanda Meneguetti, pontuou em sua matéria.

Sendo assim, cada hotel assina seu conjunto de escolhas: desde os tomates, o copo, o acréscimo de ingredientes locais, o blend de temperos, a guarnição, a técnica (bater, mexer, coar, resfriar) e indispensavelmente um serviço personalizado. Confira abaixo algumas receitas da bebida para você recriar:

Receitas

Agora, se você quer recriar seu próprio drinque ou conhecer mais desses estilos, veja as receitas aprovadas e testadas pelo Paladar. Essa primeira receita é a clássica, enquanto a segunda opção é com molho de pizza.

Bloody mary

Receita de Bloody mary Foto: Rubens Kato/Divulgação

Nesta versão clássica e a mais conhecida desde os anos 40, você usa ao todo 10 ingredientes ao lado de dois passos super fáceis e rápidos. Além disso, não esqueça de decorar com um gomo de limão-siciliano. Quer saber mais detalhes? Confira neste link.

Bloody Mary de molho de pizza

receita de Bloody Mary de molho de pizza Foto: Luis Vinhão/ GattoFiga Pizza Bar

Nesta outra alternativa, o Bloody Mary é feito com o mesmo molho de tomate usado na pizza. Essa receita nasceu da GattoFiga Pizza Bar e o Paladar teve acesso aos passos completos da bebida. Você consegue conferir cada um dos ingredientes e o modo de preparo completo neste link.