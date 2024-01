Os 15 melhores restaurantes de Salvador segundo TasteAtlas

O TasteAtlas reúne opiniões amadoras de consumidores que experimentam pratos diversos em localidades de todo o mundo. Dessa vez, a classificação forneceu os melhores restaurantes localizados em Salvador (BA).

Com destaques para os frutos do mar, o visitante pode mergulhar em uma gama de opções comuns na região e sabores com ingredientes nacionais. Para isso, confira a lista com 15 restaurantes que você não pode deixar de visitar quando estiver na cidade: