MG e Bahia estão entre os melhores destinos gastronômicos para 2024; veja ranking

A TasteAtlas divulgou na última sexta-feira, 15, as cem melhores regiões gastronômicas do mundo, consideradas como ótimos destinos para 2024.

O Brasil está entre os cinquenta melhores regiões, com os estados de Minas Gerais e Bahia. A culinária mineira, conhecida pela sua riqueza de sabores, ocupou o 30º lugar no ranking. Já a comida baiana, conhecida por seu sabor e tempero característico, ficou em 43º.

No top 10, a Itália brilhou com sete regiões, sendo a Campânia a conquistar o primeiro lugar no ranking global. A seguir, veja os dez melhores locais gastronômicos do mundo:

Campânia - Itália Emília-Romanha - Itália Java - Indonésia Creta - Grécia Sicília - Itália Guangdong - China Lácio - Itália Toscana - Itália Lombardia - Itália Ligúria - Itália

Como funciona a avaliação do TasteAtlas

O sistema de classificação do TasteAtlas é baseado nas avaliações dos usuários do site, que atribuem pontuações variando de 0,5 a 5 a uma ampla gama de pratos típicos de diversas culturas culinárias ao redor do mundo. Em vez de ser um ranking criado por especialistas em gastronomia, ele se fundamenta nas médias dessas pontuações dadas pelos usuários, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato.

Essas classificações podem ser organizadas de várias maneiras. Por exemplo, elas podem comparar pratos que utilizam ingredientes similares ou métodos de preparo parecidos. Também é possível encontrar listas que destacam as melhores avaliações dentro de uma culinária específica ou rankings que abrangem categorias mais gerais.