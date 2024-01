Os 20 melhores restaurantes de Buenos Aires selecionados por TasteAtlas

Buenos Aires é famosa não apenas pelo tango, mas também pela gastronomia incrível apresentada aos visitantes da capital argentina. Entre os itens de maior desejo estão as carnes, alfajor, doce de leite e vinhos.

O TasteAtlas classificou o local como um dos destinos gastronômicos que merece ser visitado e selecionou vinte restaurantes da cidade que valem a pena conhecer.

Os melhores restaurantes de Buenos Aires

Café Tortoni

Dom Júlio

Guerrin

El Cuartito

La Mezzeta

El Bom Livro

Parrilla El Tano

Santos Manjares

La Cocina

Los Gallegos

La Cabrera Parrilla Palermo

Los Talas del Entrerriano

El Império da Pizza

El Preferido de Palermo

Alameda Costanera Sul

Panaderia Árabe Fatay

Parrilla Peña

El Obrero

Dom Ignácio

Bifes de Luis

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.