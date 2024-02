Os melhores bares para curtir o Carnaval no Centro de São Paulo

O Centro de São Paulo é uma área histórica que abriga a mistura de cultura, arquitetura e comércio. Por essa razão, não é de se surpreender que também ofereça excelentes opções de bares, ideais para desfrutar durante os festejos carnavalescos. Confira:

Parador

Localizado na Rua Araújo, no centro, o Parador faz parte do conjunto com piscina e restaurante do edifício Renata. Nesta semana, o estabelecimento divulgou uma programação especial para curtir o Carnaval.

Domo Bar

No Centro, a Rua Major Sertório é o lar do Domo Bar, que apresenta uma variedade de coquetéis de qualidade, perfeitos para combinar com o clima de verão e o Carnaval.