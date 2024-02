Os melhores lugares para comer em São Paulo, Rio e Salvador antes e depois do Carnaval

O carnaval é uma época mágica e festiva que atrai os foliões para os blocos de rua espalhados pela cidade. Mas antes de ir festejar ou na hora de voltar para casa, nada melhor do que matar a fome e garantir energia extra para curtir o carnaval — ou para evitar uma ressaca.

Entre as cidades mais animadas e com blocos confirmadas estão Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, o Paladar separou um lugar especial em cada local para você forrar o estômago antes ou depois da bagunça, confira:

Casa Castanho (Salvador)

No bairro do Rio Vermelho, a Casa Castanho serve cafés da manhã e brunchs nutritivos. Entre as opções estão pães de fermentação natural, presunto copa, queijo minas, geleia de tangerina, requeijão, iogurte com frutas, granola e mel e café ou suco. (Rua Alexandre de Gusmão, 57, Rio Vermelho)

PUBLICIDADE

Bar e Lanches Estadão (São Paulo)

Lanchonete raiz da cidade de São Paulo, foi fundada em 1968. Localizada no centro, é pedida certeira a qualquer hora, já que a casa funciona diariamente 24h. Uma das sugestões é o Sanduíche de Pernil e a Coxa Creme. Para os mais animados, um PF como o de Costela é uma boa ideia. (Viaduto 9 de julho, 193, Centro)

Café Lamas (Rio de Janeiro)

Patrimônio cultural do Rio de Janeiro, o Café Lamas foi fundado em 1874 e funciona todos os dias das 9h30 às 3h da manhã. Para os foliões que querem recobrar as energias, um dos pratos mais pedidos é a Canja, que serve duas pessoas. Outras opções são o Filé Oswaldo Aranha e o Pastel de Camarão. (Rua Marquês de Abrantes, 18, Flamengo)

PUBLICIDADE

Para saber mais lugares para se alimentar antes ou depois da folia, leia a matéria completa.