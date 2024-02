O Carnaval não é uma data aguardada apenas pelos foliões. Os restaurantes também contam com o feriado para aumentar o faturamento -- de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), espera-se um aumento previsto de 15% no faturamento em comparação ao ano anterior. Mais gente nas ruas, restaurantes cheios.

Assim, quer dicas de restaurantes que funcionarão normalmente no Carnaval em São Paulo? Abaixo, confira uma lista com dicas de casas para ir antes ou depois do bloquinho.

Caledonia

No número 309 da Rua Vupabussu, em Pinheiros, o Caledónia Whisky & Co., dos sócios Maurício Porto e Guilherme Valle, proporciona uma experiência de ponta a ponta para todos os perfis de interessados pela cultura do whisky. Aberto em 2020, o endereço especializado na bebida funciona como loja, bar, sala de aula e espaço para eventos fechados. Durante o dia, a loja, localizada na entrada do imóvel, conta com uma vasta oferta de rótulos, entre escoceses, irlandeses, japoneses, americanos e outros. À noite, as paredes da loja se abrem para revelar um bar moderno, onde é possível provar centenas de rótulos de whisky. Da cozinha saem entradas, pratos e sobremesas que valorizam, é claro, esse destilado, como a toast de gravlax defumado ou o guioza de porco com molho especial com gengibre.

Onde: R. Vupabussu, 309, Pinheiros. 3031-0840. Bar: terça a sábado, 18h/0h. Loja: terça a sábado, das 15h/0h.

Interior do Caledônia, aberto no Carnaval Foto: Maurício Porto

Make Hommus. Not War

Localizado na Oscar Freire, o Make Hommus. Not War, do chef Fred Caffarena em sociedade com a jornalista e gastróloga Talita Silveira, é a primeira homuseria do Brasil e busca valorizar a gastronomia do Oriente Médio. Em ambiente descontraído, a casa, que começou como serviço de delivery em 2020 e ganhou salão em 2022, combina o hommus com carnes, legumes e outros acompanhamentos. No restaurante, a pasta de grão-de-bico recebe forte influência do Levante, região que compreende países como Síria e Líbano. Dentre os destaques, hommus com kibe levantino de carne bovina, molho de tomate à moda turca e ovo (R$ 41) ou o tradicional hommus com o ótimo falafel egipcio (R$ 41).

Onde: R. Oscar Freire, 2270, Pinheiros. 12h/15h e 18h/22h (ter., 12h/16h e 19h/22h; sáb., 12h/16h e 19h/22h; fecha dom. e seg.).

Café zinn

O Café Zinn, da empresária Daniela Coelho, estará com suas lojas abertas na capital paulista durante o Carnaval. Uma das sugestões é a bebida Carbon espresso assinada pela influenciadora Malu Borges. Composta por café, gelo, spicy mango e heavy cream de caramelo, é uma boa pedida para o folião que quer se refrescar e repor a energia.

Onde: Rua Haddock Lobo, 1574, Jardins. Nos dias de Carnaval, 8h/20h.

Tappo

Para quem busca uma boa experiência no feriado, uma opção é uma visita ao Tappo. Sob o comando dos sócios de longa data Benny Novak e Renato Ades, a Tappo Trattoria reabre no Edifício Paquita, em Higienópolis, bairro onde também está o aclamado Ici Bistrô, dos mesmos proprietários. Dentre as pedidas obrigatórias, carne cruda piemontesa autêntica, batida na ponta de faca, levíssima, temperada apenas com azeite, sal, pimenta e limão (R$ 62) ou, então, o vitello tonnato com a proporção perfeita entre as anchovas e a maionese, finalizado com alcaparras fritas por cima das fatias fininhas e macias de lagarto (R$ 62)

Onde: Rua Alagoas, 475, Higienópolis. 91117-4444. 12h/15h e 19h/23h (sex., 12h/15h e 19h/23h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/17h).

Prato do restaurante Tappo que muda para R. Alagoas, 475, no bairro de Higienópolis Foto: DANIEL TEIXEIRA

Quincho

Inaugurado em 2018, o Quincho Cozinha e Coquetelaria é o restaurante da chef Mari Sciotti, que defende uma cozinha vegetariana saborosa, autoral e que prima por ingredientes de qualidade e de fornecedores locais. Aliás, a origem do nome Quincho é argentina – uma expressão usada para definir aquele cantinho gostoso do quintal onde a família se reúne para comer e bebericar. E é esse o ambiente encontrado no restaurante de Mari: um lugar todo charmoso, em um amplo galpão com pé direito alto, varanda, jardim e aquela atmosfera aconchegante, onde a máxima é realmente “vida de quintal”. Por lá, a chef se volta a uma faceta mais ousada e gastronômica de seu trabalho, usando técnicas que levantam a potência nos vegetais em cada preparo. Dentre algumas delícias que encontra por lá, lasanha de cebola roxa assada (R$ 99) e arroz de kimchi (R$ 67).

Onde: R. Mourato Coelho, 1447, Vila Madalena. 3815-8774. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h; dom., 12h/17h).

Charco

Localizado em um antigo sobrado da rua Peixoto Gomide, nos Jardins, o Charco traz ao público paulistano um menu norteado pela brasa. Quem assume a cozinha é o chef Tuca Mezzomo – também chef do Naia e ex-subchef do Dalva e Dito e chef executivo e de projetos dos restaurantes Nino Cucina, Peppino Bar, Salumeria e Da Marino. O cardápio, que mescla carnes, peixes, frutos do mar, vegetais e embutidos, passa por processos envolvendo o fogo em diversas técnicas. Grande parte dos ingredientes é feita do zero, como a manteiga, os sorvetes, o pão de fermentação natural e os embutidos – cotechino, linguiças, morcela e salame. Dentre as opções de principais, porco preto com milho tostado (R$ 82) ou, então, a deliciosa costela assada com cará, cogumelos e alho negro (R$ 114).

Onde: Rua Peixoto Gomide, 1492, Jardim Paulista. 3063-0360. 19h/23h (sáb., 13h/16h; 19h30/23h; dom., 13h/16h; fecha seg.).

Aizomê

Com unidade no bairro dos Jardins e também no centro cultural Japan House São Paulo, o Aizomê tem uma culinária japonesa consistente, baseada no respeito às técnicas tradicionais com toques autorais da chef e aliada ao omotenashi – o melhor da hospitalidade japonesa. O menu, com pratos equilibrados entre receitas quentes e frias, é fundamentado na busca da chef e proprietária Telma Shiraishi pelos melhores ingredientes do campo e do mar e o cultivo de um círculo seleto de produtores, fornecedores e parceiros.

Onde: Unidade Japan House: Av. Paulista, 52, Bela Vista. 2222-1176. 11h30/16h30. Fecha apenas dia 13. Unidade Jardins: Al. Fernão Cardim, 39, Jardim Paulista. 2222-1176. 11h30/14h30 e 18h/22h (dom., 11h30/14h30).

Abaru por Priceless

Se a ideia é aproveitar o carnaval em segurança com toda a família e sem abrir mão da diversão, o Abaru Por Priceless é o lugar certo pra isso. Localizada no centro de São Paulo, a casa está se preparando para receber antes ou depois dos bloquinhos durante todos os dias de carnaval, das 12h às 23h. Pra começar, logo na entrada, serão distribuídos acessórios carnavalescos para o cliente já entrar no clima. No sábado, 10, o chef Onildo Rocha irá preparar um buffet de feijoada. No domingo, 11, a casa terá uma matinê, onde as crianças poderão se divertir muito ao som de marchinhas infantis e oficina de máscaras carnavalescas que estimulam a imaginação e criatividade dos pequenos. A casa funcionará em horário especial das 12h até 17h. O restaurante recomenda reservas antecipadas.

Onde: R. Formosa, 157, Centro Histórico. 2853-0373. 12h/15h30 e 18h/23h (seg., 12h/15h30; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h). Para horários de Carnaval, consultar acima. Reservas no link: https://booking-priceless.com.br/events/carnaval2024