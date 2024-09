Palácio Tangará recebe chef três estrelas Michelin e apresenta sobremesas especiais no chá da tarde

O chef japonês Yu Tanaka, que possui três estrelas Michelin e comanda a confeitaria no estrelado restaurante Epicure, e nas outras operações gastronômicas que integram o hotel cinco estrelas Le Bistrol, em Paris, está em São Paulo para uma imersão gastronômica no Palácio Tangará, onde o responsável pelos doces é o chef confeiteiro Arnor Porto.

Com a chegada do chef estrangeiro, tanto os hóspedes quanto os visitantes do hotel na capital paulista terão a chance de provar sobremesas elaboradas por ele.

Ingredientes brasileiros

Essa é a primeira visita de Tanaka no país, mas ele contou que costuma trabalhar com alguns ingredientes brasileiros na confeitaria do hotel em Paris. “Gosto muito de usar as frutas tropicais como manga e maracujá. E uma das baunilhas que eu utilizo vêm do Brasil”, contou o confeiteiro japonês ao Estadão. Saiba mais sobre a visita do chef confeiteiro na matéria de Cintia Oliveira, no Paladar.

Sobremesas em cartaz

PUBLICIDADE

Três sobremesas elaboradas pelo confeiteiro estão disponíveis no chá da tarde - que sai pelo valor de R$ 310, por pessoa. O chá é servido das 15h às 18h no restaurante Pateo do Palácio, instalado no terraço do hotel.

O menu inclui sugestões como a tartelete de morango e o Le Bistrol, um entremet feito de baunilha brasileira e amêndoas, que tem o formato do chaveiro do hotel parisiense. Criação de Tanaka para o Tangará, a choux de frutas combina manga, abacaxi e maracujá, além de creme de baunilha e chantilly.

Onde

As sobremesas estarão disponíveis até sexta-feira (27) e as experiências podem ser adquiridas pelo site do Palácio Tangará (experienciaspalaciotangara.com.br).

PUBLICIDADE