Sobremesa na cumbuca? Confira receitas para sair da mesmice

A cumbuca é um utensílio muito conhecido, por se de barro, madeira ou porcelana geralmente em formato arredondado, utilizado para servir alimentos, como sopas, caldos ou porções individuais. Ela é tradicionalmente associada à culinária brasileira, especialmente em pratos que valorizam a simplicidade e a rusticidade.

Mas, quando o assunto é sobremesa, ela se destaca na cumbuca. Com certeza, isso te fez lembrar dos doces da vovó de domingo e também aquelas sobremesas de restaurantes bem avaliados.

Por esse motivo, o Paladar decidiu separar algumas opções de sobremesas na cumbuca que são cremosas e que vão bem na tigela, como frutas, chocolate, baunilha e caramelo.

Arroz-doce de caramelo

Com caramelo, o arroz docefica ainda mais gostoso. O passo-a-passo é semelhante ao da receita tradicional, mas é precisocaramelizar o açúcar em outra panela antes de misturar o arroz já cozido. É fácil de fazer. Para completar, polvilhe canela a gosto antes de servir.Confira a receita completa. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Essa receita combina muito com noites frias, com oito passos no modo de preparo, ela promete entregar uma ótima opção de sobremesa na cumbuca. A chef Ana Soares, deixou uma dica: finalize o doce com o caramelo. Quer saber mais? Veja neste link.

Petit suisse de goiaba

Que goiaba combina com laticínio, quase ninguém é capaz de contestar. Por isso a colunista do 'Paladar' Neide Rigo teve a ideia de juntar leite e goiaba mais intimamente: num petit suisse caseiro. Para fazer em casa basta um litro de leite e um elemento ácido para coalhar. Com leite cru, integral, gordo, o resultado é muito melhor, porém com leite pasteurizado também dá certo. Em tempos de sobremesas cremosas industriais feitas de gomas, aromatizantes, corantes e conservantes artificiais, talvez a receita caseira de petit suisse assuste. Mas o preparo é mais fácil do que se imagina. Sem falar no sabor, que é incomparável. Vale a pena tentar.Veja a receita completa. Foto: Felipe Rau/Estadão

Pode ir separar o creme de leite, goiaba e o açúcar. Nesta receita, o modo de preparo é rápido, você só precisar seguir três passos completos e diretos. Depois comer tudo! Veja por onde começar aqui.

Sorvete de baunilha

Antes de tudo é preciso fazer o creme inglês, para isso você vai precisar de: 1 litro de leite integral, 100g de açúcar refinado, 80g de gemas, 1 fava de baunilha (corte ao meio no sentido longitudinal e raspe o miolo – esta parte é que será usada). Para a receita completa,clique aqui. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Já pensou em fazer o seu próprio sorvete dentro de casa? Se sim, olha só essa receita especial. Ela é um pouco mais trabalhosa, porque primeiro é preciso fazer o creme inglês e levá-lo ao freezer. Mas, o que não falta são dicas da sorveteira Márcia Garbin, da Gelato Boutique. Confira cada detalhe neste link.

Confeitaria Colombo

Ainda falando de sobremesas, a confeitaria Colombo é uma opção para se comer quindim. Ela apareceu entre as 10 primeiras posições dos 150 lugares que possuem as sobremesas mais lendárias do mundo no TasteAtlas. O ranking internacional também afirmou que o local proporciona uma vista deslumbrante. Sua decoração possui molduras de vidro e outros ornamentos em tons de madeira, projetados em uma arquitetura planejada. Saiba mais neste link.

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões de usuários, focando na experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.