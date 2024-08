Crème brûlée: saiba mais sobre essa sobremesa francesa super fácil de fazer; veja receita

O crème brûlée é uma sobremesa clássica francesa, famosa por sua delicada crosta de açúcar caramelizada que contrasta com o creme suave e rico abaixo. Conhecido por ser uma sobremesa chiquérrima, a maioria das pessoas nem imagina que a sua composição é muito simples.

Para se ter uma ideia, uma receita desse docinho francês precisa apenas de creme de leite, gemas de ovos e baunilha, além do açúcar. Talvez, o momento mais complicado da receita seja a hora que o chef precisa se aventurar ao caramelizar o doce, ao lado do maçarico. Não é à toa que a tradução do nome seja “creme queimado”, o ideal é que a crosta dourada fique no ponto.

No restaurante Les Présidents, do chef Érick Jacquin, também jurado do MasterChef, o doce é sucesso absoluto. Inclusive no episódio da última terça-feira,12, os participantes precisaram fazer duas versões do crème brûlée, uma doce e salgada. Durante a prova de eliminação, o francês questionou uma participante após a mesma desejar fazer um teste. ‘’Um teste? Não, mas peraí. Você é maluca? Bateu a cabeça? Precisa de 40 minutos no forno o crème brûlée. Sabe qual é o teste que você vai fazer? É o teste do ponto do táxi’', disse o chef, querendo dizer sobre a saída da participante.

Confira

Onde comer crème brûlée em São Paulo?

Caramelize o Crème Brûleè com um maçarico. Foto: JOHN JOH

Président

Eleito diversas vezes como o melhor restaurante francês de São Paulo, o Président é o destino perfeito para saborear os clássicos de Jacquin, incluindo o renomado petit gateau e o crème brûlée.

Le Napoleon

Salão do restaurante Le Napoleon, no bairro dos Jardins Foto: Neuton Araújo

A casa já mudou de nome algumas vezes, mas segue se reinventando com pratos como steak tartare, os mexilhões à provençal e, claro o crème brûlée. De acordo com a repórter do Paladar, Patrícia Ferraz, a dica é pedir moela de pato à provençal e também, ela instigou a pedir sem medo o clássico steak au poivre, que é muito saboroso escoltado por purê de bata. Veja mais neste link.

Crème brûlée

Crème brûlée Foto: Gustavo Pitta

Confira aqui mais duas receitas para você testar. Nesta primeira, apenas quatro ingredientes e uma panela, você vai conquistar seus familiares e amigos. Veja o modo de preparo completo neste link.

Crème brûlée de café com pipoca caramelizada

Crème brulée feito por Victor Dimitrow Foto: Alex Silva|Estadão

Nesta receita, a coisa muda de figura quando introduzimos a pipoca no crème brûlée. Você pode conferir o passo a passo completo neste link.