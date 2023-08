Júri especializado avaliou cachaças de até R$ 100, confira qual levou o top 1. Foto: Felipe Rau | Estadão

Conhecida como branquinha, a cachaça é quase um patrimônio brasileiro. A bebida é a base de diversos drinks que são a marca do Brasil, como a própria caipirinha. Ela apresenta um teor de 38% a 48% e grande destaque nos mercados e bares.

As marcas são diversas, com enormes variações de sabores. Você pode comprar por R$ 3 ou até por mais de R$ 900! Paladar resolveu escolher 13 marcas de cachaça branca de até R$ 100 e chamar um grupo de jurados para testar. Confira a matéria completa com detalhes do teste aqui!

A marca que ganhou o primeiro lugar na classificação foi a Santo Grau Paraty (R$ 69,90, garrafa com 750 ml). A campeã foi considerada pelos jurados uma bebida elegante, com muita complexidade de sabores, além de um toque amanteigado no final. Com um visual bonito, apresenta um aroma suave e levemente adocicado de cana.