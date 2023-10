‘Panelaço Ao Vivo’: Confira como foi a estreia de Ana Clara em programa culinário

Na última segunda-feira (2), Ana Clara estreou como apresentadora do “Panelaço Ao Vivo”. O novo programa do GNT tem exibição ao vivo de segunda a sexta às 19h45, e também está disponível no Globoplay.

Nos 20 episódios da temporada, Ana Clara vai receber dois convidados famosos para cozinharem juntos e baterem um papo típico de amigos quando se encontram na cozinha para fazer as receitas.

Com o prato finalizado, os três sentam-se à mesa para experimentar as delícias. No primeiro “Panelaço Ao Vivo”, a apresentadora recebeu a atriz Giovana Cordeiro, protagonista da novela “Fuzuê”, e o jornalista Thiago Oliveira, apresentador do “É de Casa”.

Receitas testadas e aprovadas

