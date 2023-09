Relembre a participação de Sandy em programa culinário

Sandy Leah evita alimentos com alho e não aprecia cebola, dois dos ingredientes mais comuns na culinária brasileira. A cantora afirma ter uma “intolerância” ao alho. Além disso, não tem afinidade com frutos do mar e não consome pimentão.

Mesmo enfrentando essas e outras preferências culinárias, a cantora aceitou um grande desafio: ela atuou como apresentadora e aprendiz no programa Sandy+Chef, no qual se aventura na cozinha ao lado de chefs renomados. O programa foi lançado na HBO Max na quinta-feira, mas acabou sendo descontinuado.

Segundo o Notícias da TV, a cada episódio, um profissional ensinou o preparo de pratos com algum nível de elaboração para a artista, que não é íntima da cozinha. Ao longo da temporada, ela teve aulas com seis chefs: Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante. Sandy passou por desafios que nunca imaginou que viveria, como fazer sushi e comer peixe de rio, comidas que nunca gostou.

Sandy e Lucas anunciaram o término do relacionamento nesta segunda-feira, 25. Confira a matéria aqui!

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!