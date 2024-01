3 melhores marcas de panetone de 2023: relembre teste com especialistas

O Natal já chegou ao fim, mas ainda há diversos produtos natalinos nos supermercados que você pode aproveitar. Para quem pretende comprar panetones, por exemplo, a hora certa é agora, antes que acabem de vez.

Para ajudar na escolha, relembre o ranking do Paladar com os melhores pães natalinos de marcas próprias de supermercado. Em dezembro, jurados convidados testaram às cegas panetones próprios dos mercados e elegeram um top 3 com os melhores produtos.

Os melhores panetones de marcas próprias de supermercado:

Oba Carrefour Dia

Na opinião dos jurados, o melhor panetone foi o do supermercado Oba. Segundo o júri, o pão apresentou uma a massa mais agradável que a dos concorrentes e trouxe aroma e sabor clássicos.

O Carrefour ficou em segundo lugar, mas isso não quer dizer que a experiência foi boa. O pão natalino apresentou uma massa pesada, sem alvéolos e fez “tudo se juntar num bolo de massa na boca”, analisou o júri. Além disso, trouxe excesso de aroma artificial e sabor alcoólico.

Já o mercado Dia apareceu em terceiro lugar, porém, o panetone apresentou um “aspecto esfarelento e frutas pequenas”, além de ter uma aparência triste e sabor artificial.

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelos especialistas, leia a matéria completa.