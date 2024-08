Pão de queijo folhado? Conheça a nova aposta de confeitaria em São Paulo

Você já imaginou comer um pão de queijo folhado ou pensou nessa combinação? Essa é a nova aposta da confeitaria By Kim, que decidiu incluir um pão de queijo um tanto diferente no cardápio, além de outros quitutes salgados, que devem ser anunciados em breve.

“Não dava para ser um pão de queijo comum, ainda que maravilhoso, ele tinha que conversar com a nossa proposta”, explicou Veronica Kim em entrevista à Danielle Nagase, do Paladar.

Como nasceu o pão de queijo folhado?

A ideia de criar o novo salgado veio após o sucesso do brunch Seoul X Minas, que foi promovido pela confeitaria. As comidas do evento foram feitas pela confeiteira e pelo chef Mario Santiago, mineiro, que faz “o melhor pão de queijo do mundo”, segundo Veronica.

Depois de experimentar o pão de queijo melhor do mundo, feito pelo chef, Veronica teve a ideia do pão de queijo folhado e chamou o colega para testarem receitas.

Teste de receitas

Depois de uma semana de testes diários e uma primeira formada de um bloco gorduroso e pesado, a dupla conseguiu chegar em uma receita ideal. O polvilho doce, por exemplo, foi eliminado, já que impedia a massa de folhar. Já a farinha de trigo e a manteiga, que não entram no preparo do pão de queijo original, entraram na receita, pois são as bases da massa folhada clássica. A escolha do queijo foi um curado da serra da Canastra.

Pão de queijo já está disponível

O resultado do pão de queijo folhado é quase impossível de imaginar e você talvez só consiga assimilar depois de provar. O novo quitute está disponível na confeitaria desde o dia 10 de agosto. Ele tem o crunch de toda boa massa folhada, sem perder de todo a textura puxa-puxa de pão de queijo. É leve e bem “queijudo”.

