Faça pão recheado com calabresa e use a melhor marca do mercado para a receita; veja qual

Ir à padaria é se deparar com uma infinidade de pães com diferentes sabores e texturas que agradam a vários paladares, inclusive o famoso pão recheado com calabresa. Embora ele possa ser comprado em estabelecimentos, fazer uma versão caseira também é uma delícia tanto considerando o sabor quanto a experiência.

A padaria Carillo compartilhou com o Paladar quais ingredientes utilizar e passos seguir para cumprir essa receita em casa. Entre os ingredientes, o diferencial está na marca de qualidade da calabresa (saiba qual escolher mais abaixo), que pode ou não ser apimentada, além do catupiry para deixar o conjunto cremoso.

Além do recheio, outro ponto importante é a massa, que precisa ter um resultado fofinho e saboroso no paladar, mas tudo isso está garantido seguindo o passo a passo. Veja a receita completa aqui.

Pão de calabresa apimentada Foto: Padaria Carillo

Melhor linguiça calabresa do mercado

Degustação às cegas de marcas de calabresa. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A receita pode incluir a calabresa apimentada ou a versão sem pimenta, a depender da sua preferência. O Paladar testou às cegas 9 marcas de linguiça calabresa do mercado, que inclusive pode ser utilizada na receita.

Especialistas consideraram critérios específicos, como textura, gordura e sabor, e elegeram as três melhores marcas do mercado, guiando o consumidor para uma compra de qualidade. Veja o teste completo.

Sadia Prieto Perdigão

Receitas com calabresa

Esfiha de calabresa

Agora que você sabe qual é a melhor linguiça do mercado, pode apostar em diversas receitas, com essa esfiha de calabresa, saborosa, sequinha e que serve toda a família. Veja a receita completa aqui.

Esfihas abertas e fechadas com sabor queijo, carne e calabresa Foto: Divulgação Senac

Pizza de calabresa

Pão recheado com calabresa, esfiha de calabresa e, por fim, uma pizza de calabresa caseira deliciosa. Três receitas fáceis com o ingrediente, que não deixam a desejar em sabor e suculência. Veja a receita completa aqui.

