Pão de calabresa apimentada Foto: Padaria Carillo Pão de calabresa Como antepasto ou jantar, esse pão caseiro de calabresa é melhor que pão de padaria Dificulade Fácil Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 3 porções

O pão de calabresa recheado é ideal para todos que amam um pão de padaria quentinho como antepasto ou até mesmo para um jantar em família. O pão italiano recheado é, praticamente, uma refeição completa em um só pão. Com massa super fácil, essa receita de pão recheado com calabresa com catupiry pode ser degustada em qualquer hora do dia, na verdade. Bateu uma fominha? Um pedaço vai te saciar. Ideal para aqueles que querem uma refeição simples, prática e completa, a junção do pão caseiro com calabresa é a mescla perfeita de carboidrato com proteína. A padaria Carillo ensina essa massa bem fácil. É uma ótima opção para o seu fim de semana. Você pode até presentear seu anfitrião com o pão de calabresa que, aliás, fica muito bonito quando feito em quantidade. Confira o passo a passo: