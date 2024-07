Especialistas testam e elegem a melhor marca de linguiça calabresa

A linguiça calabresa é um dos ingredientes mais famosos da cozinha, podendo compor várias receitas, seja como complemento do feijão, passada na frigideira para servir como petisco ou ainda complemento de molhos, recheio de pães, de massas e de tortas.

O embutido também é amplamente utilizado na cobertura de pizzas, sendo um do recheios favoritos dos brasileiros.

Para ajudar os consumidores, o Paladar decidiu testar 9 marcas de linguiça calabresa do mercado. Um time de especialistas foi convidado a realizar um teste às cegas com os produtos, que foram avaliados a partir de critérios como aparência, aroma, textura e sabor.

Melhor linguiça calabresa

A linguiça calabresa da Sadia foi a campeã do teste às cegas Foto: Alex Silva

A grande campeã do teste foi a Sadia. A linguiça tipo calabresa da marca é cozida e defumada, elaborada com carne suína e carne mecanicamente separada de frango e porco, além de levar proteína de soja na formulação.

Com textura firme, tem um bom percentual de gordura e é um pouco mais salgada que o necessário. Depois de assar, a untuosidade fica ainda mais presente. De acordo com o fabricante, também pode ser preparada na airfryer. Confira o ranking com todas as marcas de linguiça calabresa testadas e a opinião dos jurados sobre cada uma delas na matéria de Cintia Oliveira, no Paladar.

Calabresa X tipo calabresa

Muito parecidas, mas não iguais, essas linguiças apresentam algumas diferenças. A calabresa tem como base carne suína e pimenta-calabresa e deve passar por um processo de cocção. Já a linguiça tipo calabresa também deve ser elaborada com carne suína, mas pode conter na formulação outras proteínas como CMS (carne mecanicamente separada), que é obtida a partir da moagem e separação de ossos e carne. Os frigoríficos também podem adicionar um percentual de até 2,5% de proteína vegetal, como a de soja, nessa categoria de produto.

Pizza de calabresa

SÃO PAULO 27/06/2024 TESTE DE CAALABRESA -degustação às cegas de marcas de calabresa. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A calabresa é uma das coberturas de pizza favoritas de muitos e a versão artesanal é sempre a melhor escolha para montar o recheio. Mas, você também pode achar boas opções no mercado, como mostrou o teste às cegas realizado pelo Paladar.

Uma dica na hora de escolher a calabresa para pizza é evitar produtos com grandes quantidade de sal e de gordura. Assim, quando for comprar a linguiça, vale tomar cuidado com as versões muito gordurosas. Afinal, há outros ingredientes na pizza que também possuem essas características.

Uma boa dica é assar a linguiça calabresa antes colocar na pizza, pois isso ajuda a retirar boa parte da gordura que seria transferida para a massa.