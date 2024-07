Testamos 10 marcas de pasta de amendoim, conheça a campeã

Uma boa pasta de amendoim integral deve ter um sabor que remete predominantemente ao amendoim, sem retrogosto queimado nem cru, apenas torradinho na medida certa. Combinado a uma textura cremosa, a degustação é perfeita no paladar.

Para quem pensa que o produto só pode ser consumido com pão, está redondamente enganado. A chef Ina de Abreu, do restaurante Mestiço (@restaurante_mestico), confirma que uma pasta de amendoim de qualidade pode ser usada no preparo de cookies, bolos e outros doces, além de acompanhar frutas. Mas você sabe escolher a melhor do mercado?

10 marcas de pasta de amendoim encontradas nos mercados. Foto: Leo Martins Foto: Leo Martins

Paladar Testou

Se a sua resposta foi não, você está na matéria certa. Em mais uma edição, o Paladar Testou convidou a chef Ina de Abreu e outros especialistas para avaliar, às cegas, 10 marcas populares de pasta de amendoim integral encontradas nos supermercados.

Eles provaram cada um dos produtos considerando o sabor como o parâmetro principal, mas critérios como textura e aparência também foram ponderados para definir qual é a melhor marca de pasta de amendoim integral. Dessa forma, os especialistas chegaram a uma conclusão:

Avaliação das 10 marcas populares de pasta de amendoim encontradas nos mercados. Foto: Leo Martins Foto: Leo Martins

Melhor marca de pasta de amendoim do mercado

A Qualitá foi eleita a melhor pasta de amendoim integral do mercado, recebendo o Selo Paladar. A marca apresentou um produto com a torra perfeita de amendoim, textura aveludada e versatilidade.

A pasta de amendoim integral da Qualitá levou o Selo Paladar de primeiro lugar Foto: Léo Martins

Além da Qualitá, as marcas Amendoim e Cia. e Classic Carrefour também se destacaram no pódio, ocupando o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Confira todas as marcas avaliadas aqui.

Pasta de amendoim x pasta de amendoim integral

Agora que você sabe qual é a melhor pasta de amendoim do mercado, pode explorar mais sobre o produto. Você sabe a diferença entre a versão integral e a ‘’normal’'? A pasta de amendoim, também conhecida como manteiga de amendoim, pode incluir açúcar, gordura hidrogenada e outras adições na composição.

Por outro lado, a pasta de amendoim integral é produzida apenas com amendoim puro -daí a diferença no sabor, que geralmente causa estranhamento entre os consumidores. Acesse o teste completo.