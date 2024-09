É permitido levar sua própria comida para restaurantes?

Os restaurantes têm um propósito: servir comida aos clientes. Mas o que acontece quando as pessoas querem levar sua própria comida para o estabelecimento?

Imagine uma situação onde um grupo de amigos ou familiares escolhe um restaurante para se encontrar. Mas alguém não gosta ou não pode comer os pratos listados no menu. Essa pessoa pode tomar um copo de água enquanto o resto do grupo come ou pode escolher outro lugar para fazer a refeição. No entanto, se o cardápio não oferece algo que ela queira comer, não é um convite para levar sua própria refeição.

Portanto, dificilmente é aceitável levar sua própria comida para um restaurante. Isso acontece porque gera uma perda de lucro para o estabelecimento, além de ser uma atitude vista como rude e desrespeitosa, como mostra o Food & Wine.

Crianças têm passe livre?

Neste caso, alguns restaurantes deixam passar, afinal um bebê ou uma criança com poucos anos de idade geralmente não pode comer o que é servido. Ninguém vai se importar se você levar um pote de comida para o seu neném. A maioria dos cardápios não oferece purê de cenoura e ervilha ou fórmula para bebês e ninguém espera que uma criança de um ano peça nuggies de frango e batatas fritas.

Cliente exigente

Mesmo se o cliente for muito exigente, sempre terá algo no menu. Um adulto exigente sempre pode pedir para os ingredientes que não lhe agradam ficarem de fora do prato. Se o menu for tão diferente do seu gosto, que exija que você traga sua própria comida, você escolheu o restaurante errado.

O que acontece se você levar a própria comida no restaurante?

A maioria dos restaurantes desaprova um cliente que traz sua própria comida, mas todos eles respondem de forma diferente. Um gerente de restaurante pode não gostar, mas preferir não fazer nada, enquanto outros reclamarão da atitude. Na circunstância mais extrema, fazer isso pode resultar no restaurante recusando o serviço e pedindo para o cliente ir embora.