Os famosos Pratos Feitos, vêm mais completos e em formato de menu executivo em diversos restaurantes. Essa é uma ótima opção para quem quer unir o útil ao agradável: boa comida e bom custo-benefício. Para os fãs de menus executivos, listamos 5 bons restaurantes que disponibilizam almoço executivo por até 65 reais.

Restaurante Cepa

Spaghetti à Carbonara do Restaurante Cepa Foto: Giulianna Nogueira

Os pratos executivos custam R$59,00, incluindo entrada. Dentre eles, está o Spaghetti à Carbonara.

Abaru

Fusilli com ragu de linguiça do Abaru Foto: Tati Frison

O menu executivo custa R$ 55,00, podendo ser acompanhado por entradinhas e sobremesas do dia. As “panelinhas” incluem o fusilli com ragu de linguiça.

Nonna Rosa

Menu executivo do Nonna Rosa Foto: Rodolfo Regini

A R$ 65,00 cada, o menu inclui entrada, sobremesa e pratos principais, como o Fettuccine al ragu di Vitello.

Nou

Coucous Marroquino do Nou Foto: Joyce Sales/Divulgação

Esse menu custa R$ 61,00 e é acompanhado de entrada e sobremesa do dia. Às sextas, tem Coucous Marroquino com frango.

Botequim de primeira

Prato executivo de parmegiana, arroz e batata frita do Botequim de Primeira Foto: Gabriel Coelho

Variando de R$ 39,00 a R$ 42,00, o menu inclui bife à parmegiana.

