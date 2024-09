A ora-pro-nóbis é uma planta alimentícia não convencional (PANC) que cada vez mais tem aparecido na gastronomia. Seu consumo pode ser feito tanto em folhas como em pó misturado nas refeições. A planta ainda pode compor receitas doces como geleias, sucos, licores e mousses. Tudo isso se deve a versatilidade, mas também aos benefícios da ora-pro-nóbis para a saúde.

Ora-pro-nóbis e proteína

E se tratando de benefícios, a planta é uma das mais ricas em proteína, podendo ser considerada uma “carne verde”, segundo a Victoria Guimarães, que contou ao Estadão a importância do nutriente para o corpo.

Alimentos ricos em proteína são bem-vindos no organismo por auxiliarem em muitas funções biológicas, como acelerar as reações químicas e enzimáticas, participar da contração e manutenção muscular, além de trabalhar na regulação metabólica e hormonal, como destaca a matéria de Elcio Padovez, na editoria de Saúde do Estadão.

De forma geral, carnes vermelhas magras, como o contrafilé, músculo e patinho são mais conhecidas pelo alto teor de proteínas. Mas, para os veganos, que dispensam carne, ovo e derivados do leite, a ora-pro-nóbis é uma das melhores opções, assim como tofu, grão-de-bico, lentilha e ervilha.

Como consumir ora-pro-nóbis?

Ao todo, existe, três espécies de ora-pro-nóbis e todas são encontradas no Brasil e comestíveis. É importante ressaltar, porém, que as folhas com flores brancas e rosas precisam de um cuidado especial antes de serem consumidas: é necessário branqueá-las.

Após os cuidados iniciais, as folhas podem ser usadas em sucos, molhos, refogados, saladas, bolos e muito mais. É um ingrediente versátil que pode ser incorporado de diversas maneiras.

Receitas com ora-pro-nóbis

Agora que você já sabe como a ora-pro-nóbis é um dos alimentos mais proteicos do seu grupo alimentar, que tal conferir algumas receitas que levam a PANC? Confira abaixo:

Porquinho prensado

Porquinho prensado com ora-pro-nóbis Foto: Roberto Seba|Estadão

Na hora de preparar pratos como barriga de porco, a ora-pro-nóbis é uma das melhores escolhas, pois seu sabor combina muito com a carne, deixando o prato ainda mais gostoso e nutritivo. Veja a receita completa.

Salada de folhas orgânicas

Salada de folhas e pancs. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A PANC pode ser usada em saladas que levam diferentes folhas, ajudando a deixar os pratos mais coloridos e nutritivos. Veja a receita completa.

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Feito com abóbora madura e queijo meia cura ralado, esse bolo tem um toque especial devido ao uso de PANCs. É uma ótima opção para obter os benefícios da ora-pro-nóbis. Veja a receita completa.