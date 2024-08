Por que cafés fazem tanto sucesso em Xangai?

Os cafés dominaram completamente as ruas de Xangai. Segundo a BBC, a cidade se tornou uma rica fonte de cafés por metro quadrado. De acordo com o governo da China, a capital tem mais cafeterias do que qualquer outra cidade do mundo. Além disso, a cultura do café já existia no pré-pandemia. Contudo, após o final do confinamento, houve um aumento significativo pela cidade.

O que aumentou também foi a competitividade para conquistar o público. Segundo proprietários locais, alguns acreditam que esses comércios podem fechar. “O investimento versus retorno é horrível. Você precisa comprar máquinas caras e investir muito dinheiro em decoração. Você está ganhando quantias muito pequenas de dinheiro em comparação a outras indústrias”, revelou a propietária da Hidden Track, Dong Xiaoli.

Para se ter uma ideia, a cafeteria dela faz mais sucesso do que o Starbucks em Xangai. O segredo do sucesso está na atmosfera que você vende para o cliente. O Hidden Track, por exemplo, escolheu um menu reduzido e criou uma atmosfera simples e minimalista, proporcionando uma vista acolhedora da rua.

O que impulsionou o sucesso?

De acordo com a BBC, frequentar um café em Xangai é visto como algo descolado e urbano, o que tem atraído uma clientela jovem. Os cafés se transformaram em eventos sociais, onde muitos jovens se arrumam para se encontrar e conversar enquanto tomam um café.

“Xangai é, há muitos anos, uma cidade de comércio internacional: começamos a beber café há muito tempo”, relatou um morador. E à medida que o número de cafés cresce, o apetite pela experimentação também aumenta.

Café é sucesso aqui no Brasil também

