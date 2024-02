Proteína no café? Starbucks lança bebida composta por ingrediente incomum

A curiosa mistura de café e carne de porco em uma única bebida pode gerar opiniões diversas, sendo uma questão de gosto pessoal.

No entanto, apenas os moradores da China podem realmente responder se essa junção é agradável no paladar, pois foi lá que algumas unidades de franquia do Starbucks incluíram essa criação incomum no cardápio em homenagem ao Ano Novo Chinês.

Nomeada como ‘Latte Saboroso de Ano Abundante’, a bebida apresenta uma cor intensa e inclui um pedaço da proteína por cima, o que visualmente chama a atenção.

De acordo com o portal Globo Rural, o produto, disponível por R$ 46 reais (valor convertido), não inclui o porco apenas esteticamente, mas o incorpora ao leite e café por meio de um molho especial.