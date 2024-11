Top 3 pratos brasileiros com feijão considerados os melhores do mundo

No último dia 15 de novembro, a plataforma gastronômica TasteAtlas atualizou a lista com os melhor pratos feitos com feijão do mundo. O Brasil foi um grande destaque e conquistou três posições no top 5! Confira abaixo as receitas brasileiras que aparecem no ranking:

Feijão tropeiro

Feijão tropeiro Foto: Beto Roma

Feijão tropeiro conquistou o 3º lugar na lista atualizada da plataforma, ficando atrás apenas da sopa tarasca, do México, e do Diri ak pwa, do Haiti. Ele é um prato tradicional do estado brasileiro de Minas Gerais. Acredita-se que o prato foi inventado durante o período colonial brasileiro, quando os tropeiros costumavam vender coisas enquanto viajavam a cavalo, trazendo feijão, farinha de mandioca e carne seca com eles em longas jornadas.

Ele consiste em feijões que são cozidos com carne salgada ou seca, farinha de mandioca e vários temperos, ervas e vegetais. Hoje, há inúmeras variações do prato, então o tipo de feijão e carne podem mudar de uma parte do país para outra. Veja a receita completa.

Tutu de feijão

Tutu de feijão Foto: Roberto Seba|Estadão

Em 4º lugar, o tutu de feijão, que também é um prato tradicional brasileiro originário da região de Minas Gerais. Feito com uma combinação de feijão e farinha de mandioca, ele tem uma textura de purê. Outros ingredientes usados no prato incluem cebola, alho, azeite de oliva, salsa e folhas de louro. Embora haja muitas variações do prato, ele geralmente é servido acompanhado de linguiça de porco, arroz, ovos ou couve. Veja a receita completa.

Feijoada

Feijoada Foto: Gustavo/ Adobe Stock

Para fechar a participação do Brasil no ranking, a feijoada conquistou a 5ª posição. Trata-se de um ensopado farto com carne de porco e feijão preto. O prato é consumido em todo o país, e cada família costuma ter a sua receita especial. Folhas verdes salteadas, rolinhos de queijo, arroz e laranjas frescas fatiadas são servidos como acompanhamento. Veja a receita completa.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação da plataforma, assim como ocorreu com os melhores pratos com feijão, é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.