Ex-presidiários dos EUA recomeçam a vida na gastronomia

O chef Michael Carter, é chef executivo da Down North Pizza, localizada na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele faz parte de uma das 600 mil pessoas libertadas de prisões no país. Assim como para muitos, para ele, a comida foi um refúgio, proporcionou empregos e uma saída para ressocializar.

Segundo o The Guardian, o chef pretende colocar a sua pizza, nomeada “pizza pisão” em um livro de receitas, assim como outras invenções que teve ao longo dos 12 anos de prisão.

Assim como Carter, o chef Keith Corbin viu na gastronomia uma solução. Hoje em dia, ele é chef executivo do Alta Adams, em Los Angeles, e é um dos favoritos do local, com seus pratos como Tacos de banana grelhada, faz muito sucesso pela região. Ele passou 10 anos na prisão, e desenvolveu um estilo chamado “Califórnia Soul”.

A Chef Sharon Richardson, vê na comida a capacidade de sustentar as pessoas além da nutrição. Após a libertação de seus 20 anos de prisão, ela fundou uma organização sem fins lucrativos, que emprega mulheres que foram encarceradas, e oferece apoio a elas. Além disso, ela foi semifinalista na competição Favorite Chef, da James Bear Foundation.

Receitas testadas e aprovadas

