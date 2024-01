Quais são as 3 melhores marcas de chocolate em barra de 2023? Relembre teste

Na matéria de Danielle Nagase com o título ‘Quais as melhores marcas de chocolate em barra?’, especialistas revelaram os nomes eleitos no top 3 do ranking de melhores chocolates em barra do ano passado, sendo eles: Lindt, Danke e Milka, respectivamente.

Para ganhar o selo de aprovação do júri especializado, amostras nacionais e internacionais à base de leite foram postas à prova sem identificação, avaliadas por meio da textura, aroma, aparência e sabor. Leia a matéria completa.

Lindt

A marca chamou a atenção por aspectos como sabor equilibrado pela dosagem ideal de açúcar entre os ingredientes, aparência brilhosa e textura macia, além do aroma evidente de baunilha.

Danke

PUBLICIDADE

Para os especialistas, a Danke se destacou por trazer ao paladar características particulares do cacau, como o gosto intenso do amargor, cor escura e boa textura.

Milka

Em último lugar, o chocolate Milka agradou aos jurados pela sua consistência macia e sabores que remetem ao doce, com leves toques caramelados e de leite.