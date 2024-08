Faz bem beber leite? Veja benefícios e 2 receitas

O leite é uma bebida que está presente em todas as fases da vida. Segundo nutricionistas, o leite é uma fonte de cálcio para crianças, contribuindo significativamente para a saúde óssea. Enquanto para os adultos, o consumo de leite ajuda a prevenir a osteoporose, apoia o processo de emagrecimento, favorece o ganho de massa muscular e aumenta a sensação de saciedade.

Além disso, o leite previne o surgimento de doenças oculares como a xeroftalmia, a vitamina A vai fortalecer o sistema imunológico e auxiliar na cicatrização ao promover o reparo dos tecidos. No entanto, há aquela parcela de pessoas que são intolerantes à lactose e apresentam alergia do leite, mas, ingerem a bebida. Isso causa uma piora no quadro de inflamação intestinal, de acordo com Thaís Barca, nutricionista ouvida pelo Paladar.

Tirando esse grupo seleto de pessoas, que ao tomar leite agravam mais sua situação. Aqueles que podem se aventurar com um copo de leite gelado direto da geladeira podem se tranquilizar. A nutricionista afirmou que tomar leite é muito saudável por causa de suas proteínas de alto valor biológico.

Outro ponto importante é que sem o leite, a criança não vai conseguir se desenvolver. “Se uma criança não bebe leite, o desenvolvimento, o crescimento e a saúde óssea podem ser afetados, podendo resultar em baixa estatura e surgimento de osteoporose, além do impacto na puberdade”, afirmou Caroline dos Santos, nutricionista.

Quais são os tipos de leite?

PUBLICIDADE

Um bowl com leite Foto: pamela_d_mcadams - stock.adobe.com/Adobe st

Dentre as opções existentes no Brasil, os três tipos de leite mais conhecidos por aqui são: integral, o semidesnatado e o desnatado. O professor de gastronomia da Anhembi Morumbi, Pedro Drudi, explicou que nestes exemplos o leite pode ser homogenizado. “Nesse processo, o leite passa por um tipo de filtro bem fino que quebra a gordura em micro partículas que evitam a formação de nata e aumentam o tempo de prateleira do produto”, começou.

“Mas isso também dificulta o uso desse leite em receitas que dependem da coagulação da proteína do leite (caseína) e da emulsão pela gordura”, acrescentou o nutricionista.

E o leite A2A2?

Esse leite é uma novidade no mercado que traz consigo uma mutação genética. “Esse tipo de leite tem uma proteína distinta, que é mais digerível pelo nosso organismo e, em alguns casos, pode ajudar na alimentação de pessoas com alergia à proteína do leite”, disse o profissional.

PUBLICIDADE

Sou adulto! Não tomo leite

Optar em não consumir leite não gera problemas à saúde, afirmou Barca. Mas, é necessário suprir os nutrientes encontrados no leite, substituindo-os por alimentos com vitaminas e minerais similares, como vitamina A, vitamina B2, cálcio, magnésio, fósforo e vitamina D.

Pudim de leite

TB SÃO PAULO SP 07/08/2024 PALADAR - FELIPE BRONZE/ RESTAURANTE/ PIPO - O chef Felipe Bronze em seu restaurante, na região dos Jardins, em São Paulo. Na foto o pudim de leite servido no restaurante. FOTO Taba Benedicto/Estadão Foto: Taba Benedicto/Estadão

Confira também duas dicas que são uma ótima alternativa para você incluir o leite na dieta ou fugir da mesmice. Esta primeira receita é fácil e apresenta apenas cinco ingredientes essenciais. Descubra quais e confira o passo a passo completo neste link.

PUBLICIDADE

Arroz de leite

Arroz jasmim finalizado com leite de coco Foto: Alex Silva/Estadão

O modo de preparo dessa receita é fácil e objetivo, se atente as dicas da chef Marisabel Woodman, do restaurante La Peruana para você arrasar na sobremesa aprendendo a usar o leite de outras formas. Quer saber mais? Veja neste link.