Intolerantes à lactose podem comer queijo? Veja 3 opções

A predisposição genética de intolerância à lactose é uma realidade comum aos brasileiros, visto que mais da metade da população já apresentou o quadro, conforme aponta a pesquisa elaborada pelo laboratório Genera.

Os que sofrem com esse fator precisam evitar alimentos que contenham lactose, como leite, iogurte, sorvete, requeijão, e, entre outros derivados, o queijo.

Felizmente, os amantes de queijo que não podem consumir lactose ainda podem se deliciar com determinados tipos da iguaria, principalmente os mais envelhecidos, visto que possuem menos açúcares presentes no leite (que levam o nome de lactose).

Abaixo, você confere três sugestões de queijo cujo consumo oferece menos riscos aos que não produzem uma boa quantidade de enzimas lactase, retiradas da lista elaborada por Claudia Meireles, colunista do portal Metrópoles:

Provolone

O queijo de origem italiana tem cor amarelada, aroma agradável, e sua quantidade de lactose varia entre 0 a 2,1%.

Suíço

Também conhecido como emmental, esse é o queijo mais representado nos desenhos animados por conta dos famosos furinhos, além da cor amarelada. Sua faixa de lactose vai de 0 a 3,4%.

Cheddar

O queijo conhecido por acompanhar as versões mais populares do hambúrguer é de origem inglesa e sua cor pode sofrer variações de acordo com o tempo de maturação. O nível de lactose pode chegar somente a 2,1%.

