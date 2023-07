Qual a pimenta ideal para cada tipo de alimentação?

Saiba qual a pimenta para cada tipo de alimentação Foto: imagem: freepik

Atualmente, a pimenta mais forte do mundo é a Carolina Reaper, que foi reconhecida pelo Guinness Book World Records, em 2013. Ela é uma pimenta feita em laboratório, sendo resultado do cruzamento entre a pimenta Ghost Pepper e a pimenta Red Habanero.

Apesar da fama da Carolina Reaper, existem muitas variedades da especiarias pelo mundo que são usadas como temperos para cozinhar. Segundo o portal R7, experimentar diferentes tipos de pimentas pode ser bom para descobrir qual a melhor opção para seu paladar em cada prato que você fizer. Confira uma lista de como utilizar as pimentas na cozinha:

Pimenta dedo-de-moça

Essa é uma das mais conhecidas no mundo. Quando seca e moída, ela se torna a pimenta calabresa. Com cor verde ou vermelha, a pimenta dedo-de-moça possui um sabor picante e forte. Ela é muito usada em pratos da culinária brasileira, mexicana, tailandesa e caribenha.

Pimenta caiena

Ela parece muito com a pimenta dedo-de-moça quando está em sua versão fresca. Também conhecida como pimenta vermelha, ela é usada em pó e é bem picante. É ideal para pratos mexicanos, asiáticos e indianos. Além disso, pode ser utilizadas em ovos, frangos e carne.

Pimenta de cheiro

Levemente picante e com um sabor suave, ela é uma pimenta aromática. Pode ser vermelha, laranja, roxa, verde ou amarela, e tem um formato oval. Comumente é vista na culinária brasileira, principalmente em feijoada, moqueca e peixes no geral.

Pimenta Habanero

Uma das mais picantes do mundo, ela tem sua origem no Caribe. É uma pimenta grande, de cor vermelha, sabor frutado e picante. Normalmente, é utilizada em molhos e pratos da gastronomia caribenha e mexicana, mas deve ser utilizada com cautela. Uma sugestão também é utilizá-la em sucos e sobremesas.

Pimenta jalapeño

Original do México, a pimenta jalapeño é moderadamente picante. É utilizada em pratos como nachos, taco e guacamole. Pode ser feita em conserva, como picles para um hamburguer, ou recheada com queijo ou carne. Além disso, ela também fica bem em cozidos.

Pimenta do reino

Essa é uma das pimentas mais utilizadas. Existem três tipos dela: reino preta, branca e verde. Ela combina com praticamente tudo. É ideal que compre a pimenta em grão para moer na hora, para não perder o sabor e intensidade da especiaria.

Pimenta malagueta

Ela é uma pimenta bastante picante, apesar do seu tamanho pequeno. Pode ser consumida quando está verde, ou quando amadurece e fica vermelha. É muito utilizada na culinária latino americana e caribenha. Pode ser consumida também em molhos, conservas e pratos brasileiros, mexicanos ou tailandeses.

Pimenta serrano

É bem parecida com a pimenta jalapeño, porém, um pouco mais picante. É pequena, com a cor verde e possui um sabor picante e fresco. É ideal para ser utilizada em saladas, molhos, salsa e pratos mexicanos.

Pimenta Sichuan

Essa é uma pimenta originária de Sichuan, uma província da China. Ela é conhecida por seu sabor e por ser picante, traz uma sensação de formigamento na boca. É muito utilizada em pratos da gastronomia chinesa, especialmente quando o prato é mais apimentado, e também em molhos.