Aprenda a fazer catchup tradicional em casa

Catchup caseiro Foto: Via Freepik

Feito de tomate, vinagre e açúcar, o catchup é um molho extremamente popular. Presente em bisnagas grandes, médias ou pequenas no mercado e em sachês numerosos nos balcões das lanchonetes, ele é um sucesso no hambúrguer, na batata frita e entra na composição de outros pratos - como algumas versões brasileiras do estrogonofe, por exemplo.

O condimento também pode ser facilmente feito em casa. Seu preparo é rápido, exige poucos ingredientes e rende muitas porções. O Paladar separou a deliciosa receita de Paulo Yoller, chef do restaurante Meats, para que você possa variar um pouco dos industrializados. Confira aqui.