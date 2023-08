Especialistas testam e elegem o melhor catchup do supermercado

Teste dos catchups do 'Paladar' teve resultado surpreendente. Foto: Alex Silva/Estadão

Famoso por acompanhar muito bem o hambúrguer, a batata frita, cachorro quente, misto e outros lanches, o molho à base de tomate, vinagre, açúcar e sal é estocado aos montes nas prateleiras dos supermercados. E afim de saber qual é o catchup de melhor qualidade, a equipe Paladar reuniu cinco chefs especialistas.

O júri composto por Alexandre Park, Yoller, Aline Guedes, Júlia Tricate e Giovanna Perrone recebeu amostras sem identificação de dez marcas diferentes de catchup e avaliou os melhores de acordo com o aroma, a textura e o sabor, provando cada um com batatas chips temperadas com sal marinho da marca Tyrrels.

O catchup que alcançou o primeiro lugar foi o Qualitá por sua consistência cremosa e brilho intenso. Além do produto ter um preço atrativo, o sabor harmonizou muito bem com as batatas, oferecendo “boa acidez e bastante gosto de tomate”, de acordo com um dos jurados.

Catchup Qualitá. Foto: Alex Silva/Estadão

