Qual é o pão de cada dia na França se o pão francês é do Brasil?

Apesar do nome, o pão francês, na verdade, nasceu aqui no Brasil. Inspirada pela baguete francesa, a elite brasileira que frequentava Paris queria que o pão também fosse produzido no Brasil e levou a ideia de uma massa com farinha branca e casca fininha aos padeiros da época.

Mas se o pão que comemos é brasileiro e não francês, qual é o pão de cada dia na França? O chef francês Olivier Anquier, do ‘Mundo Pão do Olivier’ contou que é a própria baguete.

Até o século XVIII, na França, o pão mais popular era aquele mais escuro, conhecido na época como pão do povo e hoje chamado de pão integral. O de farinha branca, por sua vez, era consumido apenas por nobres e pela alta burguesia. Com a chegada da baguete, isso mudou.

Comparando com o início da história dos pães, o padeiro chamou atenção para um fato curioso. “Antes, o pão do povo era o pão preto. Hoje, o preto, que é o pão integral, é o pão da elite. Não é impressionante como as coisas se invertem?”, questionou.

Para saber mais sobre o pão francês, leia matéria completa da jornalista Helena Gomes do Paladar.

