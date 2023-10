Além do pão de alho: confira acompanhamentos que vão transformar o seu churrasco

Carne na brasa, bebidas variadas e boa música na caixa de som dão o clima para a famosa reunião de familiares e amigos para o churrasco do final de semana, e é claro que, além dos seletos cortes de carne, linguiças e frangos, outros acompanhamentos são essenciais.

E quando se fala nesses itens, alguns ingredientes aliados à criatividade podem resultar em alimentos extremamente saborosos que harmonizam perfeitamente com as peças protagonistas do churrasco. Vinagretes, queijos, molhos, diferentes tipos de arroz e farofa são apenas algumas ideias entre infinitas possibilidades, que podem até incluir frutas.

No entanto, se você prefere os clássicos, o que não pode faltar, além do queijo coalho, é o pão de alho, que é muito fácil de ser preparado e possui um sabor inigualável; um verdadeiro sucesso entre os amantes de churrasco.

Além de poder ser feito em casa, o pão de alho é encontrado em diversos formatos pré-prontos e congelados nos supermercados, e afim de saber quais marcas oferecem o produto com a melhor qualidade, o Paladar realizou uma série de testes. Para descobrir a marca líder de acordo com especialistas no assunto, leia na íntegra a matéria ‘Qual o melhor pão de alho para o churrasco?’, por Danielle Nagase.

Receitas testadas e aprovadas

