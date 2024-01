Qual foi o 3˚ teste de Paladar mais acessado em 2023? Veja detalhes

O teste do Paladar com as 20 marcas de azeite extra virgem por até 70 reais foi o terceiro mais acessado pelo público em 2023. O produto é um dos itens mais requisitados na cozinha e pode ser usado de várias formas no preparo de receitas, seja para fazer o prato desde início ou para trazer um toque especial de sabor.

Algumas pessoas, inclusive, preferem cozinhar com o azeite justamente por ser um produto mais saudável do que o óleo de cozinha comum.

Em maio, o Paladar convidou especialistas para avaliarem as marcas de azeite mais encontradas em supermercados, usados para cozinhar. O teste foi realizado às cegas e os especialistas receberam as 20 amostras de uma só vez.

A marca chilena Las Doscientas ficou em 1º lugar por apresentar amargor e picância equilibrados, aroma levemente verde, ou herbáceo, com um toque de alcachofra. Segundo os jurados, o produto tem menos defeitos do que os apresentados pelas demais marcas testadas.

